Матвиенко заявила о необходимости увеличить финансирование развития энергосистем Дагестана

Спикер Совфеда отметила, что изготовленное в Советском Союзе энергетическое оборудование очень надежно, но уже выходит из строя

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Финансирование мер по повышению надежности систем электроснабжения в Республике Дагестан необходимо увеличить. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Что касается программы обеспечения надежности [систем электроснабжения]. Вы правы, надо срочно этим заниматься, 4,3 млрд рублей в следующем году на весь Северный Кавказ - это, конечно, мало. Надо добавить обязательно. <…> В основном эти деньги пойдут на Дагестан, хотя есть проблема и в Ингушетии, и в других регионах. Но Дагестан сейчас первоочередной регион, где надо этим заниматься", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что изготовленное в Советском Союзе энергетическое оборудование очень надежно, но уже выходит из строя. "Постоянно отключения электричества. Откладывать эту проблему на потом просто категорически недопустимо. Это жизнеобеспечение большой, там 3 с лишним миллиона живет человек, важной геополитически республики", - сказала Матвиенко.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что "эта проблема уже вышла из плоскости экономики". "И стала фактором социальной и общественно-политической стабильности, в том числе и развитие каких-то других экономических отраслей при этом тоже невозможно", - отметил Меликов в ходе слушаний.

Он добавил, что в июле текущего года на фоне пиковых нагрузок из-за больших температур были зафиксированы массовые и длительные отключения электричества в Дагестане.