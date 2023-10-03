Глава Омской области предложил ежегодно индексировать дотацию на рост зарплат

По словам Виталия Хоценко, объем этой дотации за последние пять лет почти не изменялся и колебался от 90 до 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда в регионах не увеличивалась последние пять лет, рост доходов в субъектах отстает от роста зарплат бюджетников. В связи с этим индексация дотаций на рост зарплат должна стать ежегодной. С таким предложением к Минфину РФ выступил губернатор Омской области Виталий Хоценко на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"[Предлагаю] законодательно закрепить ежегодную индексацию общего объема <...> дотации на частичную компенсацию расходов регионов на повышение оплаты труда в размере прогнозируемого роста оплаты труда на очередной финансовый год", - заявил Хоценко.

По его словам, объем этой дотации за последние пять лет почти не изменялся и колебался от 90 до 100 млрд рублей. "При этом средняя начисленная заработная плата в целом по России за этот же период с учетом оценки текущего года выросла на 53%, а МРОТ (минимальный размеры оплаты труда - прим. ТАСС) - на 44%", - отметил он.

Губернатор добавил, что расходы Омской области на оплату труда с 2012 года выросли в два с половиной раза, тогда как собственные доходы региона - всего в два раза. "В итоге 65% всего прироста по доходам мы направляли на повышение заработной платы", - подчеркнул Хоценко.

Нехватка собственных доходов Омской области, отметил глава региона, приводит к ежегодным проблемам с обеспечением сбалансированности бюджета и хроническому недофинансированию отраслей. "В результате это усиливает социальную напряженность в регионе и отток квалифицированных кадров, что для нас сегодня проблема номер один", - пояснил он.

Помочь решить этот вопрос могло бы также введение на постоянной основе специальных условий при распределении дотаций на выравнивание для регионов, у которых доля оставшихся в бюджете налогов меньше среднего уровня по стране. В Омской области, к примеру, в 2022 году в консолидированный бюджет поступило лишь 37,4% собранных налогов при среднероссийском показателе в 42,4%.