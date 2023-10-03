"Силовые машины" запустили в Петербурге производство лопаток для газовых турбин

Как сообщил гендиректор компании Александр Конюхов, отливка рабочей лопатки первой ступени является важным этапом в создании турбины ГТЭ-65

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. АО "Силовые машины" отлили первую рабочую лопатку газовой турбины ГТЭ-65, отработав полный цикл технологии производства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия.

"Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин в год с возможностью увеличения мощности до 24 комплектов. Это позволит обеспечить необходимый объем лопаток для собственного производства "Силовых машин", а также для сервиса газовых турбин, в том числе стороннего производства", - говорится в сообщении.

Как сообщил генеральный директор АО "Силовые машины" Александр Конюхов, отливка рабочей лопатки первой ступени является важным этапом в создании газовой турбины ГТЭ-65. "Этому событию предшествовала большая работа по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. Сейчас мы продолжаем отработку технологии, готовим производство к отливке более крупных лопаток для газовой турбины ГТЭ-170", - отметил он.

"Силовые машины" создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В декабре 2022 года "Силовые машины" завершили производство и провели испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Первую серийную газовую турбину ГТЭ-170 планируется выпустить до конца 2023 года.

Одновременно компания работает над производством высокоэффективной газовой турбины средней мощности F-класса - ГТЭ-65. Планируемый срок готовности головного образца ГТЭ-65 - 2024 год.