В РФ с начала года выявили почти 5,3 тыс. сайтов по нелегальной онлайн-продаже алкоголя

В основном они специализировались на круглосуточной доставке в пределах того или иного города

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Почти 5,3 тыс. сайтов по нелегальной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции дистанционным способом было выявлено в России в январе - сентябре 2023 года, сообщается в Telegram-канале Росалкогольтабакконтроля.

"За девять месяцев Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками принято 5,986 тыс. решений о признании на сайтах информации и материалов запрещенными к распространению в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При этом из них 5,284 тыс. сайтов содержали информацию о розничной продаже дистанционным способом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в основном они специализировались на круглосуточной доставке в пределах того или иного города.

Еще 640 интернет-ресурсов содержали информацию о розничной продаже дистанционным способом этилового спирта, 62 - как алкогольной и спиртосодержащей продукции, так и этилового спирта.

"Указанные решения были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для ограничения к соответствующим интернет-ресурсам доступа", - указывается в сообщении.