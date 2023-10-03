В "Белнефтехиме" заявили о расширении регионов поставок удобрений и нефтепродуктов

Председатель концерна Андрей Рыбаков отметил, что для развития экспорта производители намерены расширять географию поставок, в том числе на те рынки, куда сейчас поставляются не самые большие объемы, в частности, на Африканский континент

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что в условиях существующих экспортные рисков калийных удобрений и нефтепродуктов предприятие будет развивать географию поставок своей продукции.

"Главой государства была дана промежуточная оценка состояния дел в экспорте двух стратегических продуктов. Да, имеется определенная положительная динамика. Но глава государства абсолютно четко, ясно дал понять, что нельзя останавливаться, существующие экспортные риски никуда не исчезли", - сказал Рыбаков после совещания у президента, передает агентство БелТА.

По его словам, именно поэтому глава государства абсолютно ясно дал понять, что "нельзя останавливаться, существующие экспортные риски никуда не исчезли, поэтому требуется не удерживать позиции, которых мы достигли, а в первую очередь развивать их и диверсифицировать рынки, не сосредотачиваясь на чем-то одном".

Рыбаков отметил, что для развития экспорта производители намерены расширять географию поставок, в том числе на те рынки, куда сейчас поставляются не самые большие объемы, в частности, на Африканский континент. "Кроме масштабных хабов, на которые мы сегодня грузим, мы хотим все больше и больше уделять внимание не таким объемным рынкам. Может быть, сегодня они и не такие объемные, а завтра это будет достаточно значительный объем экспорта. И он будет безопасным, потому что разнообразие [направлений] большое", - отметил глава "Белнефтехима".

США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий" и ряда предприятий нефтехимической отрасли. В частности, крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии ОАО "Гродно Азот", входящее в государственный концерн "Белнефтехим", а также Новополоцкий НПЗ "Нафтан" также находятся под ограничительными мерами.