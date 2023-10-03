Эксперты назвали причины ослабления рубля

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин считает, что фундаментально на рубль продолжает оказывать давление дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский рубль находится в зоне сильной перепроданности из-за нескольких факторов - дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты, окончания налогового периода и выходных дней в Китае, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. При этом объективных макроэкономических факторов для закрепления доллара выше отметки 100 рублей нет, и до конца октября рубль вернется к уровню 95-96 рублей, полагают они.

Фундаментально на рубль продолжает оказывать давление дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты, возникший на фоне ограниченности притока валютной выручки из-за последствий санкционных ограничений в отношении российского экспорта, а также добровольного сокращения Россией нефтедобычи, сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом локальными негативными факторами для рубля стали завершение налогового периода, рост глобального доллара (рост индекса DXY - расчетного показателя стоимости доллара США относительно "корзины" других валют) и спад котировок сырьевых товаров, также отметил эксперт. Дополнительное снижение рубля происходит ввиду выходных дней в КНР со 2 по 6 октября из-за сокращения ликвидности. "Учитывая долю юаня в торговом объеме Московской биржи, вполне можно допустить, что снижение активности в паре юань/рубль привело к давлению и на другие инструменты", - сказал аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев. Пока торги юанем закрыты, мог увеличиться спрос на доллар и евро.

Не стоит сбрасывать со счетов и закрытие коротких позиций спекулянтов, которые ставили на укрепление рубля, добавил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. На текущем рынке это усиливает ослабление рубля, пояснил он.

При такой конъюнктуре доллар краткосрочно может тестировать трехзначные значения, где ближайшая цель расположена на уровне 101,7 рубля, евро может превысить 105 рублей, а юань - приблизиться к 14 рублям, считают специалисты.

Текущее ослабление краткосрочно

По мнению экспертов, нынешнее ослабление рубля краткосрочно. В частности - из-за повышенного внимания ЦБ РФ, который потенциально имеет рычаги влияния на ситуацию. Это разовые интервенции, ключевая ставка, обязательные нормативы продажи валюты для экспортеров и ограничения на вывод капитала, считает Бахтин.

При этом специалисты не исключают, что нового "вмешательства" ЦБ в ситуацию с валютой может не потребоваться, поскольку среднесрочный баланс факторов может стать более благоприятным для рубля. Во-первых, в ближайшие месяцы должен набрать силу эффект от двух повышений ключевой ставки. Во-вторых, общерыночный фон может улучшиться, что заставит глобальный доллар отступить от годовых вершин. Это, в свою очередь, всегда позитивно для сырьевых котировок и валют развивающихся стран. Также многое в динамике курса рубля будет зависеть от изменений цен на нефть, динамики макроэкономических и бюджетных параметров, ситуации на рынке рублевого долга и в геополитике", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций".

В "Цифра брокер" также полагают, что рост цен на нефть в четвертом квартале окажет поддержку курсу национальной валюты. "На рынке нефти прогнозируется рекордный с 2007 года дефицит в 3,3 млн баррелей в сутки, что положительно скажется на ценах энергоресурса", - пояснили там.

Прогнозы компаний

Рубль сейчас очень перепродан, причем по отношению к доллару и юаню сильнее, чем к евро, однако "объективных макроэкономических факторов для такого обвала нет", полагают в Freedom Finance Global. В "БКС мир инвестиций" также считают, что до конца октября рубль может не только стабилизироваться, но и потеснить доллар к уровню 95-96 рублей, а до конца года - укрепиться ближе к 90 рублям. Евро к концу года может отступить под 100 рублей, юань - ниже 13 рублей.

В УК "Альфа-капитал" и "Цифра брокер" считают коридор 85-95 рублей адекватным для доллара. Там также прогнозируют диапазон евро в 97-105 рублей, юаня - 13-14 рублей.

В ФГ "Финам" придерживаются самого негативного прогноза рубля на конец года - в диапазоне 92-102 рубля за доллар, за евро - 101,5-106,5 рубля, за юань - 13,0-13,8 рубля.

Причинами тому служат "ограниченные" способности РФ влиять на курс рубля из-за замороженных резервов в долларах и евро и оторванность экономики страны от мировых рынков капитала. Поэтому остается только введение жесткого валютного контроля, но у такой меры серьезные побочные эффекты. "Впрочем, несмотря на слабый рубль, он очень выгоден госбюджету, поскольку позволяет сократить дефицит. Главное - не само ослабление рубля, а его прогнозируемый курс при наименьшей волатильности", - прокомментировал аналитик компании "Финам" Александр Потавин.