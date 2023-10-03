Шмыгаль заявил о желании Украины экспортировать 75% урожая зерна

По словам премьера Украины, Киев рассчитывает обеспечить экспорт за счет "путей солидарности" от ЕС, расширения возможностей портов на Дунае и "новых зерновых коридоров"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украина потребляет лишь 25% собранного урожая зерна, а остальные 75% планирует отправлять на экспорт, в том числе через страны Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Для внутреннего потребления нам достаточно около 25% всего собранного зерна, остальное нужно экспортировать", - сказал Шмыгаль на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

По словам премьера, Киев рассчитывает обеспечить экспорт за счет "путей солидарности" от ЕС, расширения возможностей портов на Дунае и "новых зерновых коридоров".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

Вопрос экспорта зерна серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обмениваются обвинениями. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы.