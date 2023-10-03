Токаев поручил ускорить реализацию закона о возврате незаконно приобретенных активов

Президент Казахстана распорядился о тесном взаимодействии Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры в этих целях

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром юстиции республики Азаматом Ескараевым поручил ускорить принятие подзаконных актов для реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований конституции при принятии законов и подзаконных актов", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана 12 июля 2023 года подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Его основная цель - регулирование общественных отношений, связанных с поиском, подтверждением происхождения и принятием мер по обеспечению возврата государству незаконно приобретенных активов. Предусмотрено создание уполномоченного органа по этим вопросам, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов.

В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы. Закон распространяется на субъектов, которые являлись лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах и структурах квазигосударственного сектора.