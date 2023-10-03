3 октября, 12:27

Молдавия заявила о готовности закупать газ у "Газрома", но по выгодной цене

Министр энергетики республики Виктор Парликов отметил, что этот сценарий возможен без политических условий для Кишинева

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Молдавия выражает готовность закупать газ у "Газпрома", но по выгодной цене и без политических условий для Кишинева. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

"На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно", - сказал Парликов в интервью молдавскому изданию NewsMaker. 

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