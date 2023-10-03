В Таджикистане применят опыт РФ при реабилитации урановых рудников

Он позволит выполнять подобные работы на других объектах наследия, сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Опыт, полученный таджикскими специалистами при работе с сотрудниками Росатома по реабилитации бывшего уранового рудника "Табошар" в Согдийской области, будут использовать для рекультивации других подобных объектов в Таджикистане. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

"Важно подчеркнуть, что приобретенный опыт специалистов-подрядчиков как с российской стороны, так и таджикских специалистов при выполнении реабилитации урановых объектов "Табошар", создают предпосылку для выполнения таких работ на других объектах уранового наследия Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

3 октября в районе города Истиклол состоялась церемония закрытия проекта реабилитации уранового рудника "Табошар", которая реализовалась Росатомом при участии таджикских специалистов. В церемонии приняли участие министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, заместитель генерального директора Росатома Николай Спасский, а также глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода. По данным Росатома, работы завершили досрочно.

В министерстве также отметили, что при проведении работ на "Табошаре" соблюдены "все экологические особенности местности, флоры и фауны района", а завершение проекта улучшит экологическую обстановку и качество жизни населения.

В Таджикистане расположены ранее действовавшие месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. Одним из наиболее крупных является Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 году. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 до 1965 год.

В конце сентября заместитель министра промышленности Таджикистана Назар Азиз Савзали, выступая на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, заявил, что радиоактивные отходы из регионов Таджикистана, где в советское время добывали уран, могут попасть в реки и несут угрозу всей Центральной Азии. Он призвал международное сообщество не допустить этого и принять меры.