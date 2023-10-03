Shell выразила готовность наращивать инвестиции в Казахстан в краткосрочной перспективе

Нефтегазовая компания нацелена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, сообщила пресс-служба казахстанского правительства

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Нефтегазовая компания Shell нацелена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и готова наращивать инвестиции в республику в краткосрочной перспективе. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства по итогам встречи премьер-министра Алихана Смаилова с директором по разведке и добыче Shell Зои Юнович.

"В рамках встречи обсуждены вопросы текущей разработки месторождений Кашаган и Карачаганак, строительства новых газоперерабатывающих заводов, соблюдения норм экологического законодательства Республики Казахстан и ряд других. Премьер-министр отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и привержено укреплению долгосрочного сотрудничества", - говорится в сообщении.

При этом глава кабинета министров отметил, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований страны должны быть главными приоритетами в работе компании.

В свою очередь Юнович подтвердила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Астаной. "Мы хотели бы оставаться надежным партнером Республики Казахстан. Наше сотрудничество ранее было плодотворным и успешным. Нам предстоит усердно работать над тем, чтобы наше партнерство крепло в будущем. Мы готовы увеличивать инвестиции в Казахстан в наиболее краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу", - сказала она.