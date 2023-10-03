Акции Evergrande выросли на 28% после возобновления торгов на бирже Гонконга

Их стоимость составляла $0,052

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Акции одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande по итогам первого дня возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали рост на 28,13%, до отметки 0,410 гонконгского доллара ($0,052). Об этом свидетельствуют данные площадки.

Утром после открытия торгов акции компании подскочили на 42,2%, до 0,460 гонконгского доллара ($0,589). По итогам дня цена акций составила 0,410 гонконгского доллара.

28 сентября Evergrande приостановила торги на Гонконгской фондовой бирже без указания причин. Позже компания заявила, что "получила уведомление от соответствующих органов о том", что председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь "был подвергнут принудительным мерам в соответствии с законом в связи с подозрением в преступлениях". В понедельник Evergrande подала заявку на возобновление торгов на бирже Гонконга, отметив, что "в настоящее время нет никакой другой внутренней информации о компании, которая должна быть обнародована".

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы. 21 марта 2022 года Evergrande приостановила торги акциями на Гонконгской фондовой бирже, до этого они упали в цене в несколько раз. 28 августа 2023 года торги акциями компании возобновились после перерыва в почти полтора года.

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.