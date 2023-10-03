Глава Ставрополья предложил ослабить контроль надзорных органов на время СВО

Владимир Владимиров отметил, что "для выполнения всех предписаний региону нужно предусмотреть в бюджете на 2024 год 27 млрд рублей"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края предложил ослабить контроль надзорных органов в муниципалитетах на период проведения специальной военной операции. Выполнение предписаний возлагает серьезную финансовую нагрузку на бюджеты, сказал он в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Очень прошу посмотреть на предписания надзорных органов. На период специальной военной операции, исходя из бюджетной обеспеченности, не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями. Мы и так стараемся максимально экономно тратить бюджетные средства. Но выполнение предписаний, <…> они просто загоняют нас в угол", - сказал он.

Владимиров отметил, что для выполнения всех предписаний региону нужно предусмотреть в бюджете на 2024 год 27 млрд рублей. "Понятно, что таких денег в Ставропольском крае нет. <…> В некоторых муниципальных образованиях в пять раз бюджет превышен через предписания надзорных органов. То есть фактически эти муниципальные образования являются банкротами сегодня, если выполнят все обязательства", - сообщил глава Ставрополья.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что предложения региона будут проработаны. "Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки, так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти и начали их душить, накладывать опять финансовые обязательства. <…> Справедливое замечание, надо с этим разбираться и как-то все систематизировать", - сказала Матвиенко.

Глава Ставрополья добавил, что дополнительная финансовая нагрузка на бюджеты регионов и муниципалитетов также ложится при выполнении дополнительных нормативно-правовых актов, росте отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования и так далее.