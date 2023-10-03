Силуанов сообщил, что средства на строительство ВСМ из ФНБ пока не предусмотрены

Глава Минфина отметил, что это решение обсудят в правительстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Средства на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург из Фонда национального благосостояния (ФНБ) пока не предусмотрены в проекте бюджета на 2024-2026 годы, решение будет обсуждаться в правительстве. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Пока нет. С тем, чтобы включить ВСМ, либо надо увеличивать эту сумму, либо делать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве", - сказал Силуанов.

Как отметил министр, часть ФНБ с учетом проектов составляет около 7 трлн рублей, без проектов - 3 трлн рублей. "Эти 3 трлн превращаются в 7 [трлн рублей] к концу 2026 года. То есть, такая динамика предусмотрена пополнением средств ФНБ с учетом бюджетного правила и того прогноза, который у нас есть", - пояснил министр, отметив, что на крупные инфраструктупные проекты в проекте бюджета предусмотрено из ФНБ 4,2 трлн рублей.

О проекте ВСМ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ.

Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных источников, следует из материалов к проекту. При этом финансирование на 2025 и 2026 годы на текущий момент не рассматривается.