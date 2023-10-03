Москва возглавила рейтинг медиаактивности регионов в инновациях в августе

В тройку лидеров рейтинга также вошли Московская область и республика Татарстан

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Москва, Московская область и Татарстан вошли в тройку лидеров ежемесячного рейтинга медиаактивности регионов в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий в августе. Рейтинг составляет Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

При составлении рейтинга эксперты АИРР разделяют регионы на пять групп по численности экономически активного населения. Москва сохранила лидирующую позицию в первой группе, с показателем экономически активного населения более 2 млн человек. Следующие за ней Московская область и республика Татарстан поднялись на три и одну позицию соответственно по сравнению с рейтингом за предыдущий месяц.

Во второй группе, с экономически активным населением в 1-2 млн человек, лидирующие позиции разделили Новосибирская область, Нижегородская область и Красноярский край. Заметный рост показал Алтайский край, поднявшись в своей группе на восемь позиций, - с 16 на 8 место. В третьей группе регионов, где экономически активное население составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, лидером стал Приморский край. За ним следуют Крым и Калужская область.

В четвертой группе регионов, где проживает от 100 до 500 тыс. экономически активного населения, первое место заняла Орловская область, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым месяцем. На второй строчке расположилась Бурятия, прибавив семь позиций. Замыкает тройку лидеров в группе Новгородская область.

Среди регионов с наименьшим показателем экономически активного населения, менее 100 тыс. человек, лидером снова стал Чукотский автономный округ. За ним следует Ненецкий автономный округ. На третьем месте расположилась Магаданская область, которая поменялась позициями с Республикой Алтай.

"В завершение летнего сезона регионы традиционно показывают положительную динамику в медиарейтинге, этому способствует проведение научных конференций и бизнес-миссий. Также к этому периоду инновационные стартапы и исследовательские проекты достигают значительных этапов развития, о чем региональные власти и бизнес активно рассказывают в СМИ", - цитирует пресс-служба АИРР комментарий аналитиков ассоциации.

О рейтинге АИРР

Ассоциация инновационных регионов России ежемесячно формирует рейтинги РФ по доступности кадров для инновационной экономики и медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций, что позволяет анализировать позиции любого региона в динамике.