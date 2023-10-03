В ЛНР торговую наценку на товары ограничили более 600 предпринимателей

Лидирующую позицию среди предпринимателей по ограничению торговой наценки занимает Старобельский район, на втором - Краснодонский, а на третьем месте предприниматели Перевальского района, сообщил Минпромторг республики

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Более 600 предпринимателей Луганской Народной Республики (ЛНР) добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары, сообщила пресс-служба Минпромторга республики в Telegram-канале.

"В настоящее время более 600 индивидуальных предпринимателей региона подписали соглашение о добровольном ограничении торговой наценки на ряд социально значимых товаров. Прирост представителей торговой сферы, заключивших меморандум, на прошлой неделе составил около 9%", - цитирует ведомство замглавы Минпромторга республики Ивана Леонова.

Сообщается, что лидирующую позицию среди предпринимателей по ограничению торговой наценки занимает Старобельский район, на втором - Краснодонский, а на третьем месте предприниматели Перевальского района.

Меморандум предусматривает добавление до 5% наценки на 24 позиции продуктов первой необходимости для розничной продажи.

4 сентября в Минпромторге региона сообщали, что более 400 предпринимателей ЛНР добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары, подписав соответствующий меморандум с Минпромторгом республики.