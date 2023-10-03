Мишустин назвал недопустимым отставание от графиков при развитии транспортных коридоров

Премьер-министр РФ заявил, что их необходимо строить в соответствии с графиками

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Отставания от графиков при строительстве транспортных коридоров недопустимы, главная цель правительства - обеспечить сбалансированное их развитие. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что в декабре прошлого года были утверждены дорожные карты развития международного транспортного коридора Север - Юг, Азово-Черноморского и восточного направлений. Как отметил председатель правительства, комплекс мероприятий позволит увеличить пропускную способность железнодорожных линий, автомагистралей, водных путей и морских портов. "Новые маршруты имеют существенное значение для наращивания внешней торговли в условиях санкций", - подчеркнул Мишустин.

"Любые отставания от утвержденных графиков недопустимы, - обратил внимание он. - Прошу первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова усилить контроль за их соблюдением". "Наша главная цель - обеспечить сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, и прежде всего с учетом прогноза роста грузоперевозок в направлении Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, а также Персидского залива и Африки", - указал глава кабмина.

Мишустин сообщил, что уже построены обходы Краснодара и Ростова-на-Дону, расширено движение в направлении пункта пропуска "Верхний Ларс", закончены дноуглубительные работы в морском порту Махачкалы, а также завершилась реконструкция обхода Анапы. По словам главы кабмина, в декабре завершится углубление Волго-Каспийского судоходного канала.