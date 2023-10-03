В Казани пройдет третий межрегиональный форум Узбекистана и России

Мероприятие призвано способствовать расширению практического сотрудничества между предпринимателями двух стран

ТАШКЕНТ 3 октября. /ТАСС/. Третий форум межрегионального сотрудничества пройдет 4 октября в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

"Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией пройдет 4 октября в Казани", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мероприятие призвано способствовать расширению практического сотрудничества между предпринимателями и деловыми кругами регионов двух стран.

В соответствии с программой, на полях форума пройдут заседание узбекско-российского делового совета и выставка "Россия и Узбекистан: новые возможности для развития". Ожидается, что участники форума обсудят вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной и туристической сферах.

В настоящее время РФ является крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана, вложения которого оцениваются более чем в $10 млрд. Россия также второй по объемам внешнеторговый партнер Узбекистана. В 2023 году торговый оборот между двумя странами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 8,8%, до $4,413 млрд.