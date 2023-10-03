Кличко сообщил, что отопительный сезон в Киеве находится под угрозой срыва

По словам мэра города, Киевсовет направит в правительство обращение о необходимости погашения задолженности перед Киевом по компенсационным выплатам за разницу между тарифами и себестоимостью тепло- и водоснабжения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Киев столкнулся с угрозой срыва отопительного сезона из-за недофинансирования со стороны правительства. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", - написал он в Telegram-канале. По его словам, в четверг Киевсовет направит в правительство обращение о необходимости погашения задолженности перед городом по компенсационным выплатам за разницу между тарифами и себестоимостью тепло- и водоснабжения.

Задолженность правительства перед Киевом за два года достигла уже 6,8 млрд гривен (почти $185,5 млн), при этом по всей стране она достигла уже 36 млрд гривен ($98 млн), отметил Кличко. При этом разницу в тарифах правительство обещало погасить, соответствующие поручения давал и президент Владимир Зеленский, напомнил мэр Киева. Но пока "теплопредприятия работают с бешеными убытками, и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства".

В сентябре Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко, сообщила, что предприятия коммунальной теплоэнергетики в стране вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство. Это происходит из-за нехватки средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам, что вызвано действиями правительства.

Летом 2022 года правительство ввело мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду для населения на время действия военного положение и еще на полгода после его отмены. При этом государство должно компенсировать поставщикам разницу в тарифах и себестоимости.