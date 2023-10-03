Участниками свободной экономической зоны в новых регионах стали 19 компаний

Общий объем инвестиций составил 29 млрд рублей, сообщил Фонд развития территорий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. 19 действующих в новых регионах РФ предприятий стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), общий объем инвестиций - 29 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда развития территорий.

"19 компаний и предприятий с общим объемом инвестиций 29 млрд рублей уже стали участниками свободной экономической зоны в новых регионах России. Сегодня в реестр фонд внес еще три компании, две из них - производители продуктов из ДНР", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприниматели из ДНР "проведут модернизацию оборудования и реконструкцию производственных площадей", а новый участник СЭЗ из ЛНР "переоснастит супермаркеты и организует собственное производство хлебобулочных изделий".

29 сентября в Фонде развития территорий сообщали, что к СЭЗ присоединились 16 компаний и предприятий из новых регионов РФ с общим объемом заявленных инвестиций в размере более 28 млрд рублей.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.