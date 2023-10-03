Ирак до конца года выставит на лицензионные раунды 30 проектов в нефтегазовом секторе

Представитель Миннефти арабской республики Хаким аль-Ниама сообщил, что претенденты смогут подать свои заявки до января 2023 года

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Ирак выставляет на лицензионные раунды 30 проектов в нефтегазовом секторе. Как сообщил представитель Миннефти арабской республики Хаким аль-Ниама на конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference) в Абу-Даби, претенденты смогут подать свои заявки до января 2023 года.

По его словам, "в ходе пятого и шестого раундов лицензирования будут выставлены 30 новых нефтегазовых проектов". "Международные нефтяные компании смогут подать свои официальные заявки до января 2024 года", - сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что в пятом раунде торгов на право получить лицензию выставляются 16 нефтегазовых проектов на месторождениях, расположенных на границах с Кувейтом и Ираком. В рамках шестого пакета лицензий на разработку предлагается 14 газоносных участков на границе с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией.

В июне 2022 года занимавший на тот момент пост министра нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар заявил, что страна планирует довести добычу нефти до 8 млн баррелей в сутки к концу 2027 года.