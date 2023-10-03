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Военная операция на Украине

CNN: Госдеп летом направил Украине требование провести антикоррупционные реформы

По данным телеканала, Вашингтон выдвинул борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля 2022 года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Госдепартамент летом 2023 года направил Киеву официальную дипломатическую ноту, в которой указал на необходимость нарастить усилия по борьбе с коррупцией и по обеспечению финансовой прозрачности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По их сведениям, Вашингтон выдвинул борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля 2022 года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд. В частности, Соединенные Штаты указали Киеву на необходимость провести реформы в рамках программы МВФ, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил неназванный собеседник CNN.

В конце июля офис генерального инспектора Госдепартамента сообщил, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. 

Теги:
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