CNN: Госдеп летом направил Украине требование провести антикоррупционные реформы

По данным телеканала, Вашингтон выдвинул борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля 2022 года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Госдепартамент летом 2023 года направил Киеву официальную дипломатическую ноту, в которой указал на необходимость нарастить усилия по борьбе с коррупцией и по обеспечению финансовой прозрачности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон выдвинул борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля 2022 года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд. В частности, Соединенные Штаты указали Киеву на необходимость провести реформы в рамках программы МВФ, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил неназванный собеседник CNN.

В конце июля офис генерального инспектора Госдепартамента сообщил, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов.