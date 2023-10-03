Глава британского Минфина считает вероятным появление цифровой валюты Банка Англии

Джереми Хант не уточнил сроков создания такой валюты

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Глава Минфина Великобритании Джереми Хант считает вероятным появление в будущем цифровой валюты, которую будет эмитировать Банк Англии, выполняющий в королевстве функции центробанка. Хант прокомментировал эти перспективы, выступая на ежегодном съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

"Это вопрос, о котором размышляю и я, и глава Банка Англии, - сказал Хант, слова которого приводит агентство Reuters. - Интуиция говорит мне, что нам, вероятно, понадобится завести цифровую валюту Банка Англии".

При этом министр не уточнил сроков создания "бриткойна", как новое средство расчета уже называют британские СМИ.

Создание цифровых национальных валют активно ведется в Индии, Китае, Сингапуре и США. В ЦБ РФ в конце июня заявили, что в ближайшее три-пять лет такие формы национальных валют появятся в обращении.

Вопрос о создании цифровой версии европейской валюты обсуждается уже несколько лет. В конце июня Еврокомиссия представила предложения по введению соответствующей правовой базы. Ожидается, что цифровой евро станет законным платежным средством, которое, впрочем, не заменит собой банкноты и монеты.