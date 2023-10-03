Минздрав не поддержал предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртного, поскольку это, в частности, спровоцирует рост объемов продажи и потребления алкоголя. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал он.

Спиртные напитки - фактор риска развития множества заболеваний, подчеркнул Кузнецов. Это сосудистые, онкологические болезни, заболевания системы пищеварения. Помимо этого, показатели потребления алкоголя прямо коррелируют со смертностью от внешних причин, заметил помощник министра.

"Таким образом, расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году", - заявил он.

Во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет. Сейчас в стране торговля алкоголем онлайн запрещена.