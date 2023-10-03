В Екатеринбурге закончили подготовку к строительству кампуса мирового уровня

Объект возводит публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подготовительные работы к строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина завершены в Екатеринбурге, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Строители подготовили площадку для возведения кампуса мирового уровня в Екатеринбурге. <...> К основному периоду строительства приступим уже в IV квартале 2023 года", - приводятся его слова на сайте правительства России.

По информации вице-премьера, строители уже подготовили площадку для возведения кампуса, соорудили временное ограждение, временные дороги и подъездные пути, разместили бытовой городок, подключили объект к сетям инженерно-технического обеспечения. "В пределах пятна застройки будущих зданий из-за сложных геологических условий специалисты заместили слабые грунты", - приводится комментарий Хуснуллина.

По информации сайта правительства, объект возводит публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". На территории кампуса общей площадью более 100 тыс. кв. м возведут Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов. Строительные работы планируют завершить к 2026 году.

В свою очередь, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян рассказал, что новый учебный кампус будет создаваться в несколько этапов. "Там смогут учиться более 8 тыс. студентов. <...> "Единый заказчик" реализует еще три проекта по строительству кампусов в Новосибирске, Калининграде и Орле", - сказал он.

Строительство кампуса мирового уровня в Екатеринбурге осуществляется в рамках программы "Наука и университеты" по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ.