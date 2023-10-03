СМИ: G7 готова допустить импорт обработанных в Индии алмазов из РФ весом не больше карата

Как пишет газета The Economic Times, представители стран "семерки" в конце сентября Мумбаи и Сурат, чтобы изучить ситуацию на местном рынке обработки алмазов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Страны "семерки" не против закупок индийскими огранщиками российских алмазов, но готовы допускать импорт на свои рынки обработанных камней только весом не выше карата. Об этом сообщила газета The Economic Times.

По ее данным, представители G7 посетили в конце сентября Мумбаи и Сурат, чтобы изучить ситуацию на местном рынке обработки алмазов.

По словам президента Bharat Diamond Bourse Анупа Мехта, страны "семерки" интересует, как индийские закупщики российского сырья могут продолжать импорт из РФ, в то же время минимизируя издержки от санкций. Планируется, что стороны определят, какой из протоколов по отслеживанию происхождения алмазов будет использоваться в торговле Индией российскими камнями. Планируется, что состоятся еще два раунда переговоров между представителями объединения и индийской стороной.

Как сообщалось ранее, страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года. В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов, а также алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли. В Бельгии предложили план с целью отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.