Инвесторы вложили в экономику Ставрополья 1,8 трлн рублей за 10 лет

За это время также реализовано 606 инвестиционных проектов

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ставрополья за десять лет составил почти 1,8 трлн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин. Вложения более чем в 11 раз превышают доходы годового бюджета региона, которые на 2023 год составляют свыше 160 млрд рублей.

"Почти 1,8 трлн инвестиционных рублей пришло в экономику Ставропольского края за последние 10 лет, реализовано 606 инвестиционных проектов. Если в 2013 году это было 130,6 млрд рублей, то в 2022 - 286,4 млрд рублей", - написал он.

Полюбин отметил, что в 2023 году в регионе сохраняется рост инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия показатель на 7% превысил аналогичный период предыдущего года. На Ставрополье инвесторы получают господдержку, в том числе в виде льгот по налогу на имущество и на прибыль в рамках инвестиционных соглашений. Сумма соглашений региона с инвесторами, реализующими проекты в приоритетных направлениях, превышает 88,6 млрд рублей.

"Реализация этих проектов предполагает создание более 4,2 тыс. рабочих мест. Эффективность данной меры поддержки показывает соотношение привлеченных инвестиций к выданным льготам по налогам: на каждый рубль государственной поддержки в край пришло 9,17 рубля инвестиций", - пояснил Полюбин.

Министр отметил, что самой востребованной мерой поддержки в регионе оказалось предоставление земельных участков без торгов. Инвесторам выданы в аренду земельные участки для 103 масштабных проектов общей стоимостью 137,2 млрд рублей и созданием свыше 14,4 тыс. рабочих мест.