Тульская область намерена установить 44 станции для доступа к интернету до конца 2024 года

Регион занимает 3-е место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ, 88,9% домохозяйств области имеют возможность высокоскоростного доступа в интернет

ТАСС, 3 октября. Власти Тульской области для доступа жителей региона к интернету и качественной мобильной связи до конца 2024 года установят 44 базовых станции, сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам рабочей встречи губернатора Алексея Дюмина с зампредседателя правительства - министром по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярославом Раковым.

"Тульская область активно реализует федеральную программу "Устранение цифрового неравенства 2.0", благодаря ей в 2023 и 2024 годах устанавливается 17 и 27 базовых станций. Они обеспечат качественную мобильную связь и доступ в интернет в населенных пунктах, которые стали победителями в голосовании на участие в программе. В электронный формат переведены все массовые социально значимые услуги, а получить их стало можно на 27,5% быстрее. Около 65 тыс. человек пользуются мобильным приложением "Арсенал услуг", в котором собраны сервисы: "Дневник71", "Доктор71", "Решить проблему", "Мои документы", - говорится в сообщении.

На встрече с Раковым глава региона обратил внимание на обеспечение по нацпроекту "Здравоохранение" высокоскоростного интернета для телемедицинских консультаций с удаленными фельдшерско-акушерскими пунктами и качественной связи на объектах культуры и туризма. Как уточняется в сообщении, Тульская область занимает 3-е место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ, 88,9% домохозяйств региона имеют возможность высокоскоростного доступа в интернет. "Благодаря Алексею Дюмину в регионе работает программа субсидирования операторов связи, с начала года уже более 25 тысяч жителей получили проводной высокоскоростной доступ в сеть Интернет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, по нацпроекту "Цифровая экономика" в 2023 году IT-специалистам в аккредитованных компаниях предоставили компенсацию уплаченных процентов по ипотечным кредитам за 2022 год. Кроме того, Тульская область оказывает поддержку многофункциональным центрам в новых регионах России, в частности в Мариуполе, и намерена и впредь помогать в развитии цифровых сервисов и коммуникаций. "Одна из приоритетных задач - сделать так, чтобы у людей была возможность в любое время суток и в любой день недели обратиться за нужной услугой. Также необходимо продолжать подключать к интернету удаленные населенные пункты, чтобы каждый житель области мог получать качественные услуги онлайн", - цитирует Дюмина пресс-служба.