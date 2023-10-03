Российским производителям медизделий могут вернуть НДС за материалы и комплектующие

Законопроект направлен на ускоренное принятие мер по расширенной господдержке разработки и производства медизделий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение механизма возврата НДС, уплаченного российскими производителями медицинских изделий при приобретении ими материалов и комплектующих, а также отмену льготного налогообложения ввоза иностранных медицинских изделий. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Производители медицинских товаров не являются плательщиками НДС и не могут применять вычет "входного" НДС (суммы НДС, предъявленные налогоплательщику (покупателю) при приобретении товаров (работ, услуг). "Суммы "входного" НДС сейчас учитываются в стоимости таких товаров, что увеличивает себестоимость российской медицинской техники, а также создает неравные фискальные условия по сравнению с ввозимыми в Российскую Федерацию иностранными изделиями, так как для таких изделий страна-экспортер возмещает их производителям НДС при вывозе медицинской техники за пределы страны", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас правительством утвержден перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не облагаются НДС.

Внесенный законопроект направлен на ускоренное принятие мер по расширенной государственной поддержке разработки и производства медицинских изделий, электронной компонентной базы, поскольку отрасль медицинской промышленности является наукоемкой и требует значительных инвестиций, указывают в кабмине.