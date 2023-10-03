Нацбанк Украины в первый день после перехода на гибкое регулирование повысил курс доллара

Согласно данным регулятора, 4 октября доллар США будет стоить 36,59 гривны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в первый день после отказа от фиксированного курса повысил курс доллара к гривне.

На сайте НБУ указано, что 4 октября доллар США будет стоить 36,59 гривны.

Официальный курс гривны не менялся на Украине с июля 2022 года, когда был установлен на уровне 36,57 гривны за доллар.

Как сообщало агентство РБК-Украина, утром курс доллара в обменных пунктах составил в среднем 37,80 гривны.

Накануне Нацбанк Украины объявил о введении с 3 октября управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. НБУ также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривны. Нацбанк принимал беспрецедентные шаги для удержания курса гривны, продавая с мая еженедельно до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года НБУ девальвировал гривну на 25%, до 36,57 за доллар. Такой курс держался более года. При этом средний курс доллара в обменниках в октябре превышал отметку в 40 гривен.