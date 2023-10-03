Собянин сообщил, что НПП "Пульсар" в Москве получил статус промкомплекса

По словам мэра города, это поможет сэкономить до 23,6 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Пульсар" получило статус промышленного комплекса в Москве, это поможет сэкономить до 23,6 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Лидер российской полупроводниковой электроники НПП "Пульсар" получил статус промкомплекса. "Пульсар", основанный в 1953 году, сейчас входит в холдинг "Росэлектроника". Основные направления деятельности - разработка нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных, микроэлектронных приборов и так далее", - написал Собянин.

По его словам, новый статус дает промкомплексу право на льготы от города, в частности, снижение ставки налога на прибыль и землю. Благодаря этому "Пульсар" сможет экономить до 23,6 млн рублей в год. Они пойдут на техническое перевооружение производства, разработку и организацию выпуска новых изделий, цифровую трансформацию.

На сегодня статус промышленного комплекса присвоен 69 московским предприятиям. На них создано около 80 тыс. рабочих мест, добавил мэр.