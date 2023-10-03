Премьер Японии пообещал поддержку Украине для ее восстановления

Токио уже предоставил Киеву гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонных переговоров с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров европейских стран, заявил о намерении оказывать поддержку для восстановления Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Белый дом в свою очередь сообщил, что Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать "постоянную поддержку Украины".

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.

Ранее агентство Kyodo отмечало, что Байден намерен продемонстрировать стремление продолжать поддержку Украины на фоне принятия в США временного бюджета, не предусматривающего помощь Киеву, и не допустить распространения тенденции к снижению поддержки Украины.

Конгресс США ранее утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Это решение принято, чтобы избежать паралича работы правительства из-за бюджетных проблем.