Апелляция поддержала штраф ФАС в отношении Apple за навязывание платежных инструментов

В мае суд первой инстанции отказал Apple в иске с требованием признать решение и предписание ФАС недействительными

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд признал решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении Apple, а также постановление о назначении штрафа в размере почти 1,2 млрд руб. за навязывание платежного инструмента компании законными. Об этом сообщает ФАС.

"Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание ФАС России в отношении Apple Inc, а также постановление о назначении штрафа", - говорится в сообщении.

В мае суд первой инстанции отказал Apple в иске с требованием признать решение и предписание ФАС недействительными.

17 января служба сообщила, что оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании. По данным службы, в частности, магазин приложений App Store запрещал разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты, пояснили в ФАС.

В связи с этим в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple необходимо оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.