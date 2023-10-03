Кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на зарплаты гражданского персонала МВД

Решение принято из-за увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило более 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала министерства внутренних дел РФ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Решение принято из-за увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года.

Также МВД России поручено осуществить контроль за эффективным распределением средств и представить соответствующий доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.