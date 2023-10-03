Пропускную способность КТК планируют увеличить до 80 млн тонн к 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с 2001 года через Каспийский трубопроводный консорциум экспортировано более 860 млн тонн нефти

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пропускную способность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) к 2024 году планируется нарастить до 80 млн тонн нефти в год.

"С 2001 года через Каспийский трубопроводный консорциум экспортировано более 860 млн тонн казахстанской нефти. За это время пропускная способность КТК выросла почти в 2,5 раза - до 67 млн тонн в год. К 2024 году данный показатель планируется довести до 80 млн тонн", - сказал Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане. Видео выступления лидера Казахстана распространила его пресс-служба.

Президент Казахстана отметил, что помимо добычи углеводородов большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. "Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "Эни", "Шелл", "Лукойл" и ряд других", - пояснил он.

Токаев подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность страны, в частности стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.