FT: ЕС изучает возможность введения контроля за экспортом технологий в Китай

Как отметила зампред Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, технологии сейчас лежат в основе геополитической конкуренции

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения контроля за экспортом чувствительных технологий в Китай. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веру Юрову.

"Технологии в настоящее время лежат в основе геополитической конкуренции. ЕС хочет быть игроком, а не площадкой [для других]. А чтобы быть игроком, нам необходимо иметь единую позицию в ЕС, основанную на общих оценках рисков", - сказала Юрова в интервью FT. Как отметило издание, ЕК на данный момент изучает возможность введения запрета на экспорт в некоторые страны, в том числе в Китай, полупроводников, биотехнологий, а также технологий в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

В то же время Юрова подчеркнула, что ЕК будет тесно сотрудничать со всеми 27 странами ЕС при принятии каких-либо решений. "Мы останемся открытым и предсказуемым глобальным партнером", - добавила она. Согласно FT, ЕК планируют завершить к концу нынешнего года оценку рисков в вышеперечисленных сферах. В следующем же году в Брюсселе могут обсудить возможность введения ограничений на экспорт робототехники и производственных технологий, а также технологий в сфере энергетики, указала газета.