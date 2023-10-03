Путин обсудил с Совбезом развитие российского Севера

Стороны затронули вопросы Северного морского пути и континентального шельфа

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие Севера страны, в том числе Севморпути.

"Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов", - сказал глава государства, открывая совещание. После этого он передал слово главе Минприроды Александру Козлову.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.