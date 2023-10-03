В Грозном дали старт строительству технопарка в сфере электронной промышленности

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что новая площадка даст мощный импульс развитию технологий, предоставит платформу для взаимодействия между бизнесом, научными исследованиями и государственными органами

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Строительство первого технопарка в сфере электронной промышленности, который позволит создать 500 рабочих мест, начали в Грозном. В церемонии закладки первого кирпича в основание будущей площадки приняли участие председатель правительства региона Муслим Хучиев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, передает корреспондент ТАСС.

"Альтаир" - это первый промышленный технопарк в Чеченской Республике. Реализация проекта позволит создать порядка 500 рабочих мест. Создание технопарка будет способствовать увеличению потенциала отечественного производства продукции электронной промышленности Чеченской Республики и Российской Федерации в целом, а также повышению инвестиционной привлекательности региона путем создания условий для потенциальных резидентов", - отметил в своем выступлении министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

Глава регионального правительства выразил уверенность, что новая площадка даст мощный импульс развитию технологий, а также предоставит уникальную платформу для взаимодействия между бизнесом, научными исследованиями и государственными органами.

"У нас уже имеется 3 потенциальных резидента. Для будущих резидентов здесь будут созданы условия для развития стартапов, привлечения талантливых специалистов и обмена опытом с ведущими игроками в электронной промышленности страны. Кроме того, наша республика готова предложить инвесторам широкий спектр преимуществ, включая налоговые льготы, инфраструктуру высокого уровня и поддержку со стороны органов исполнительной власти", - сказал Хучиев.

Ранее Чеченская Республика выиграла конкурсный отбор на предоставление субсидии в размере 900 млн рублей из федерального бюджета для строительства технопарка в сфере электронной промышленности. Общий бюджет проекта составит более 1,3 млрд рублей.