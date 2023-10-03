В Симферополе намерены построить многопрофильный деловой комплекс за три года

Инвестиции в проект составят более 200 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Многопрофильный деловой комплекс площадью 5 тыс. кв. м возведут на частные средства в центре Симферополя в ближайшие 3 года. Предполагается, что в здании разместятся в том числе ресторан, магазины и коллективный офис, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

"В центре Симферополя построят новый многопрофильный комплекс с офисными помещениями. Площадь делового пространства составит почти 5 тыс. кв. м. <...> Проект строительства делового комплекса предусматривает прокладывание инженерных сетей нового поколения, создание современных и продуманных общественных пространств, зеленых зон и широких парковок. На территории делового центра разместят ресторан, магазины, коворкинг. <...> Строительство новых и реконструкция уже имеющихся помещений займет не больше 3 лет", - говорится в сообщении.

Всего в проект будет вложено более 200 млн рублей, инвестор не уточняется. Как напомнили в корпорации развития, в республике реализуют 258 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 459 млрд рублей.