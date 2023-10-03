В Болгарии сообщили о возможном достижении договоренности с энергетиками и шахтерами о ТЭЦ

Текст соглашения еще не опубликовали

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что договорился с лидерами акции протеста энергетиков и шахтеров, которые уже пять дней перекрывают ключевые дороги страны, и подписал соответствующее соглашение.

"Соглашение, в которое включены семь пунктов касательно развития энергетического сектора и обеспечения работы ТЭЦ на угле, подписано основными участниками переговоров. Некоторые организации его не подписали, заявив, что текст документа должен быть согласован с участниками протестов на местах. Полагаю, что акции протеста, связанные с блокадой дорог, будут прекращены, а переговоры продолжатся. Соглашение с протестующими будет рассмотрено на заседании парламента в среду и утверждено", - сообщил Денков. Трансляцию заявления премьера вело Болгарское национальное телевидение.

"Принятое решение согласовано не только с правительством, но и с партиями, которые его поддерживают. Государство в административном порядке не будет закрывать ТЭЦ и шахты, они смогут работать свободно, а их судьбу окончательно решит рынок", - дополнил премьер.

Переговоры властей и протестующих продолжались около семи часов. На текущий момент текст соглашения не опубликован, также непонятно, будут ли полностью прекращены акции протеста.

В Болгарии уже пятый день участники протестов перекрывают автомагистраль "Фракия", соединяющую Софию с Бургасом, автомагистраль "Струма" и некоторые другие важные дороги страны. Участники акций протеста выражают недовольство планами властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты, что, по оценке профсоюзных объединений, может привести к увольнению около 100 тыс. человек. Протестующие требуют продлить сроки эксплуатации ТЭЦ на полной мощности минимум до 2030 года и провести широкое обсуждение планов их закрытия в общей сложности предложив шесть позиций, по которым необходимо вести переговоры.

На прошлой неделе правительство Болгарии на срочном заседании утвердило планы энергетического перехода регионов, чтобы направить их в Еврокомиссию до конца сентября и получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий. Как утверждают власти, требование протестующих было выполнено, а полное закрытие угольного производства и ТЭЦ планируется к 2038 году. Правительство обещало тем, кто пожелает уволиться из отрасли, компенсацию в размере 36 месячных окладов, около 140-150 тыс. левов (около €70-75 тыс.). Но участников протестов эти утверждения не удовлетворили.