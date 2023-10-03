Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,16-0,37%

Курс доллара снизился до 99,74 рубля, евро - до 104,37 рубля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался преимущественно в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,37%, до 3 143,88 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,16%, до 993,74 пункта. Курс доллара снизился на 0,02%, до 99,74 рубля, евро - на 0,58%, до 104,37 рубля, юань вырос на 0,001%, до 13,6 рубля.

"Котировки Brent смогли удержаться выше $90, несмотря на давление глобального доллара и новостей о росте поставок из Ирака. Рубль в свою очередь удержался на уровнях ниже 100 за доллар, хотя в целом остается слабым", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На внешних рынках по-прежнему довольно "пасмурно". "Ожидания более длительного периода высоких ставок в США довлеет над рыночными настроениями. Статистика дня была в основном позитивной. Число открытых вакансий на рынке труда Штатов в августе (JOLTS) - 9,6 млн - значительно превысило прогнозные 8,8 млн. Китайские биржи на этой неделе закрыты в связи с национальными праздниками", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Эталона" (+5,14%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,62%), котировки En+ Group (+2,06%), расписки X5 Retail Group (+2,01%), бумаги "Полюса" (+1,64%), акции "Совкомфлота" (+1,28%).

"Расписки "Эталона" получили поддержку от новостей о разделении депозитарной программы. BNY Mellon, как сообщается, переведет часть глобальных депозитарных расписок Etalon под управление нового банка-депозитария", - отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" продолжали наметившееся в предыдущие сессии повышение, очевидно, пользуясь спросом на фоне надежд на выплату высоких дивидендов, полагает эксперт.

Акции "Полюса" во вторник чувствовали себя лучше рынка без очевидных фундаментальных сигналов. "Ранее в сентябре глава компании Алексей Востоков подтвердил прогноз по производству 2,8-2,9 млн унций золота в 2023 году и сохранил прогноз по капзатратам. В конце августа "Полюс" также опубликовал сильную финансовую отчетность за I полугодие текущего года, но перспективы выплаты дивидендов компанией после проведения обратного выкупа акций, а также в условиях более низких цен на золото и вероятного роста долговой нагрузки во II полугодии остаются туманными. Наша текущая фундаментальная рекомендация по "Полюсу" "Держать" с целевой ценой 9 814 рубля", - сообщила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывал бумаги ОГК-2 (-2,41%), акции "Россетей" (-2,08%), котировки "Русснефти" (-2,06%), бумаги "Северстали" (-2,06%), котировки "Селигдара" (-2,06%).

Прогноз

В ключевом фокусе на российском рынке краткосрочно будут цены на нефть и курсовая динамика рубля. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 4 октября - 3 050 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 97,5-101,5 рубля.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 98-100 рубля, евро/рубль - в коридоре 103-105 рубля, пара юань/рубль - в интервале 13,1-13,8 рубля.

В среду пройдет заседание ОПЕК. День будет богат на статданные: появятся сентябрьские индексы PMI в промышленности и услугах еврозоны и США, изменение числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.