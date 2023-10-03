3 октября, 16:33

Эксперт считает, что введение акцизов на медицинский спирт приведет к удорожанию лекарств

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что "траты государства окажутся серьезнее тех денег, которые придут от акцизов"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Введение акцизов на весь спирт, в том числе медицинский, приведет к росту цен на спиртосодержащие лекарственные препараты, сообщил ТАСС генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

"Ведение акциза на спирт, который применяется для производства лекарственных средств и входит в состав огромного количества спиртосодержащих препаратов, приведет к росту цен на эти препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан. Поэтому я боюсь, что траты государства окажутся серьезнее тех денег, которые придут от акцизов, а помимо этого создадут огромные проблемы как бизнесу, так и пациентам", - сказал он.

Глава ассоциации призвал подходить к этому вопросу "взвешенно, продуманно и разумно".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что министерство согласно с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, предусмотрев компенсационные субсидии на спирт, закупаемый учреждениями здравоохранения. 

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