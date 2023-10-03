В Италии зафиксировали рост счетов граждан за газ в сентябре почти на 5%

По информации La Repubblica, на итальянском оптовом рынке средняя цена составила €37,05 за МВт⋅ч

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Счета за газ в Италии в сентябре выросли на 4,8% после увеличения на 2,3%, зафиксированного в августе. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на данные Управления по регулированию энергосетей и окружающей среды (Arera).

Как отмечает издание, после паузы в мае-июле вновь начали расти расходы домохозяйств на электроэнергию, к которым добавляется рост стоимости бензина.

Повышение тарифов обусловлено ростом средней цены на метан по сравнению с августом. На итальянском оптовом рынке средняя цена в сентябре составила €37,05 за МВт⋅ч, пишет La Repubblica. По ее данным, расходы на газ для обычного домохозяйства с октября 2022 года по сентябрь 2023 года составят около €1 459 до вычета налогов и снизятся на 13,9% по сравнению с аналогичными 12 месяцами предыдущего года (октябрь 2021 - сентябрь 2022 годов).

Ранее Arera сообщила, что цены на электроэнергию в Италии увеличатся в четвертом квартале на 18,6% по сравнению с июлем - сентябрем.