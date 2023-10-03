Возможности юридической помощи по делам о взыскании задолженности могут расширить

По данным Банка России, около 55% населения страны имеет кредитную задолженность

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Единая Россия" Сергей Морозов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение круга субъектов, осуществляющих представительство должников по делам о взыскании финансовой задолженности. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По данным Банка России, около 55% населения страны имеет кредитную задолженность, то есть каждый второй россиянин имеет один и более кредит либо заем. По итогам 2022 года объем просроченной задолженности достиг 1,017 трлн рублей, что на 16% больше по сравнению с 2021 годом, говорится в пояснительной записке.

При этом согласно закону "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" установлено, что в качестве представителя должника может выступать только адвокат.

"Такое положение необоснованно ограничивает право граждан на доступ к квалифицированной юридической помощи, поскольку граждане, имеющие финансовую задолженность перед микрофинансовыми организациями, как правило, лишены возможности по оплате услуг адвокатов", - указывает автор документа. Кроме того, такое положение закрепляет монополию адвокатов на представительство по делам данной категории и исключает возможность иных квалифицированных специалистов юридического профиля представлять интересы должников, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект предусматривает, что, помимо адвокатов, представлять интересы должника смогут "иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности".