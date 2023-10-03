Генсек ООН намерен обеспечить вывоз как можно большего объема украинского зерна и российских удобрений на рынок, заявил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает добиваться восстановления зерновой сделки, заявил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь по-прежнему намерен обеспечить вывоз как можно большего объема украинского зерна и российских удобрений на рынок. Он и его команда продолжают прикладывать усилия для этого", - сказал он.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России.