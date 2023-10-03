3 октября, 17:06

Казахстан вновь введет полугодовой запрет на вывоз угля автотранспортом

Такую меру предприняли для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также "сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона"

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом будет продлен в ноябре еще на полгода для стабильного прохождения периода отопительного сезона.

Соответствующий проект приказа Минпрома республики опубликован на государственном портале правовой информации "Открытые НПА".

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля", - говорится в документе.

В нем отмечается, что мера предпринята для обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также "сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона".

В мае власти Казахстана сроком на полгода вводили запрет на вывоз с территории республики угля автомобильным транспортом, а позже, в августе, было принято решение ограничить вывоз угля и железнодорожным транспортом.

По запасам угля Казахстан входит в 10 стран-лидеров. В 2022 году добыча угля в республике составила почти 118 млн тонн. 

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