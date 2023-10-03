В ООН считают, что возобновление зерновой сделки безопаснее временных коридоров

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН "не занимается мониторингом судов в Черном море"

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Восстановление зерновой сделки в ее полноценном формате, в частности с меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает устранение препятствий для вывоза российских продуктов и удобрений, намного безопаснее и стабильнее попыток киевских властей организовать временные коридоры в Черном море. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что из украинских портов вышли три сухогруза. "Мы продолжаем полагать, что возобновление зерновой сделки с меморандумом о взаимопонимании увеличит объемы [поставки продовольствия] в намного более стабильном и безопасном ключе", - сказал он, комментируя данную информацию.

Дюжаррик добавил, что ООН "не занимается мониторингом судов в Черном море".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.