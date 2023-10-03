Индустриальный парк "Великий камень" и ПОЭЗ "Ульяновск" будут развивать сотрудничество

По информации агентства БелТА, стороны заключили соответствующий меморандум

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве между администрацией китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" (под Минском) и портовой особой экономической зоной (ПОЭЗ) "Ульяновск" подписан в ходе визита делегации Ульяновской области в Белоруссию. Об этом сообщает агентство БелТА, отмечая, что посещение индустриального парка стало первым пунктом, который она посетила.

По информации агентства, согласно документу, стороны намерены усилить взаимодействие с целью создания и реализации инвестиционных проектов на своих территориях и в целом выражают готовность оказывать содействие в установлении деловых контактов и развитии отношений между Белоруссией и Ульяновской областью.

"В России успешно работают территории со специальным правовым режимом, у каждой из них есть свой опыт деятельности, планы и перспективы, но цели у нас общие - развивать сотрудничество, используя лучшие практики,- сказал глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Он отметил, что меморандум - это "шаг на пути к укреплению сотрудничества", при этом администрация парка нацелена на долгосрочное партнерство.

Директор ПОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов отметил, что в настоящее время есть взаимодействие с индустриальным парком "Великий камень" в рамках промышленной кооперации, но подписание меморандума выведет его на новый уровень.

Также было подписано партнерское соглашение между белорусской компанией "КПСР Групп" и российской "ПромСервис" (Димитровград). Стороны будут совместно производить запорный клапан с электроприводом производства "ПромСервиса", который будет применяться в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Визит делегации Ульяновской области в Белоруссии продлится четыре дня. Запланировано посещение ключевых индустриальных партнеров российского региона, в том числе в области авиастроения. Делегация Ульяновской области также побывает на Минском тракторном заводе, "Белкоммунмаше", посетит компанию "АМКОДОР".