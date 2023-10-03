В "Роснано" заявили о признаках банкротства

В компании сообщили, что не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств

МОСКВА, 3 октября /ТАСС/. АО "Роснано" не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и заявляет о признаках банкротства, говорится в отчете компании.

В документе отмечается, что по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов к АО "Роснано" без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) АО "Роснано".

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО "Роснано" отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - говорится в отчете.

В конце августа компания сообщила, что на обслуживание долга с 2021 года было направлено свыше 82 млрд рублей.

В "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано".