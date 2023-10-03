Bloomberg: Венгрия предложила ЕС одобрить Украине половину от запланированных €50 млрд

По данным агентства, Будапешт считает, что следует посмотреть, как будут использоваться эти средства

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Венгрия предложила Евросоюзу не выделять из своего бюджета Украине в 2024-2027 годах сразу €50 млрд, как запланировала Еврокомиссия, а ограничиться пока лишь половиной этой суммы. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники в Брюсселе агентство Bloomberg.

По его сведениям, Будапешт считает, что для начала следует одобрить предоставление Украине только €25 млрд и посмотреть, как будут использоваться эти средства. По мере того, как Киев будет их расходовать и отчитываться за них, можно было бы изучить вопрос о предоставлении ему второй части запрошенной суммы.

Ранее правительство Венгрии неоднократно выражало сомнения в целесообразности выделения дополнительной помощи Украине, в том числе на военные нужды, поскольку до конца точно не известно, как были потрачены уже переданные ей средства.

В последние дни в Будапеште делали разные заявления на эту тему. 28 сентября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что Украина ничего не получит из бюджета ЕС до тех пор, пока Брюссель не перечислит Венгрии то, что причитается ей по праву. Однако во вторник министр регионального развития Тибор Наврачич, курирующий в правительстве финансовые отношения с ЕС, заявил, что эти два вопроса едва ли можно будет увязать и включить "в один политический пакет". По его мнению, переговоры по ним будут идти параллельно.

В свою очередь газета Financial Times сообщила со ссылкой на европейских чиновников, что Еврокомиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы заручиться ее согласием на внесение поправок в бюджет ЕС и предоставление дополнительной помощи Украине. Брюссель удерживает средства из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, предназначенные для Венгрии, добиваясь от нее изменений в области демократии и верховенства права. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а проволочки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Виктором Орбаном.

Ранее Еврокомиссия предложила внести поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предусматривающие, в частности, выделение €50 млрд на оказание помощи Украине. По правилам ЕС этот бюджетный вопрос может быть одобрен только консенсусом, для этого требуется согласие лидеров всех стран сообщества.